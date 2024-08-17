Женщина едва не погибла от рака из-за стыда

Жительница Канады из Онтарио Линдси Джейн Пиетт запустила колоректальный рак из-за «стыдных» симптомов, пишет Mirror. По данным издания, женщина игнорировала их в течение четырех лет, прежде чем обратиться к врачу с пятисантиметровой опухолью. Пациентку беспокоили запоры, вздутие живота и нерегулярный стул.

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"Попросите своего врача провести колоноскопию, даже если вы думаете, что вы слишком молоды, чтобы беспокоиться", — заявила канадка.

Впервые ей назначили такую процедуру в 35 лет на фоне наследственной предрасположенности, однако она отменила прием. Женщина оттягивала поход в больницу из-за стыда. Ее смущала необходимость говорить о симптомах. Пиетт узнала о диагнозе лишь в 2021 году. Тогда рак развился до третьей стадии.

Женщина пережила курс интенсивной химеотерапии и радиотерапии. В июле 2023 года опухоль вернулась и врачи провели операцию по ее удалению. Пиетт опубликовала в соцсетях видео, где призвала не откладывать поход к доктору. Женщина уточнила, что преодолевать эмоциональные последствия борьбы с раком едва ли не сложнее, чем лечить заболевание.

Ранее заслуженный врач России профессор Ольга Шарапова объяснила, как увеличить шансы на выживание при раке. Специалист отметила, что своевременная диагностика заболевания лежит в основе успешного лечения.