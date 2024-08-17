Онколог Пикулин: рак молочной железы можно выявить на начальной стадии. Онкология — один из самых страшных диагнозов, который для многих людей звучит как приговор. Лечения, которое бы гарантировано давало результат, нет, поэтому на первый план выходит своевременная диагностика. Врачи не зря рекомендуют ходить на профилактические осмотры. Разбираемся, какой рак можно обнаружить на нулевой стадии.

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Рак на нулевой стадии

Как рассказал «News.ru» онколог Сергей Пикулин, чаще всего на нулевой стадии диагностируются опухоли молочной железы, кожи и простаты. Заболевания можно обнаружить при своевременно посещении врача. Именно у этих заболеваний репутация смертельных во многом связана с запоздалым визитом к медикам.

Он объяснил, что под нулевой стадией понимают рак in situ (то есть «на месте»). Это внутриэпителиальная нулевая стадия, которая может быть случайно находкой при посещении врача. Чаще всего такой рак находят на слизистой шейки матки, в ротовой полости, желудке и кишечнике. Также довольно просто обнаружить рак молочной железы и простаты, рак кожи, заметил он.

Диета от рака

Ранее диетолог Александра Робертс рассказала, что ограничительные диеты не защитят от рака. Лучше придерживаться сбалансированного питания и употреблять при каждом приёме пищи 50% фруктов и некрахмалистых овощей, 25% углеводов, крахмалистых овощей или злаков и 25% белков вроде мяса и бобов.

Также не стоит отказываться от красного мяса и субпродуктов из-за страха, что они приведут к колоректальному раку.