Столичные врачи спасли пациентку с осложненным раком почки

В Москве специалисты Боткинской больницы удалили пациентке с редким видом рака почки его метастазы, которые уже достигли сердца и напрямую угрожали жизни женщины. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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«В течение пяти часов мультидисциплинарная команда Боткинской больницы, состоящая в том числе из онкоурологов, сосудистого хирурга и кардиохирурга, выполнила сложную операцию по удалению почки и опухолевого тромба 53-летней пациентке. Его размеры были настолько большими, что он «дорос» до сердца и на 90% перекрывал просвет сосуда», - рассказала заммэра, добавив, что первые сутки после хирургического вмешательства женщина провела в реанимационном отделении, но сейчас уже переведена в простую палату..

По информации Раковой, данный вид онкологического осложнения достаточно редкое явление, встречающееся только в 1% случаев, а операции по удалению таких опухолей проводятся столичными специалистами даже на последних стадиях рака, что заметно продлевает жизнь пациентов.