Диетолог предупредил, кому стоит воздержаться от употребления арбузов

Арбуз содержит витамины А, С, антиоксиданты и минералы калий и магний, но некоторым людям он противопоказан, предупредила диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова. Кому стоит отказаться от употребления этой ягоды, она рассказала в беседе с радио Sputnik.

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Прежде всего врач призвала россиян с болезнями почек с осторожностью есть арбуз, поскольку в больших количествах он увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему. Также, по ее словам, арбуз — продукт с высоким гликемическим индексом и высоким содержанием натуральных сахаров, поэтому Разаренова рекомендовала не злоупотреблять им людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена.

«У некоторых людей арбуз может вызывать аллергические реакции, хотя это довольно редкое явление», — добавила диетолог.

При этом, по ее словам, для людей без проблем со здоровьем этот продукт станет отличным дополнением к рациону.

Ранее бактериолог Вера Сережина назвала признаки опасного для здоровья арбуза. По словам врача, один из главных тревожных сигналов — продажа арбуза в местах несанкционированной торговли. Такие точки продаж часто расположены у обочин дорог, где плоды подвержены воздействию пыли, грязи и выхлопных газов.