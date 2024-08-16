Кардиолог рассказал, о чем сигнализирует повышенный гемоглобин

Повышенный гемоглобин свидетельствует о том, что организму не хватает кислорода, заявила врач-кардиолог Ольга Бокерия в своем Telegram-канале. Нормальной концентрацией гемоглобина в крови считается: у женщин — 120–140 г/л, у мужчин — 135–160 г/л.

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"Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких", — объяснила Бокерия.

Гемоглобин — сложный белок, основной компонент эритроцитов, переносящий кислород от легких ко всем тканям организма и участвующий в выведении углекислого газа из клеток организма. Определить уровень гемоглобина можно, сдав клинический (общий) анализ крови.

Ранее гематолог Олег Кузнецов заявил, что уровень лейкоцитов может повышаться при инфекциях или раке. По его словам, врачи могут отправить пациентов на анализы, чтобы проверить общее количество лейкоцитов и их типы: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы. По словам эксперта, пониженный уровень лейкоцитов делает организм уязвимым перед различными инфекциями. Например, умеренная лейкопения характерна для брюшного тифа.