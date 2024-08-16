Нарколог напомнил о недопустимости употребления энергетиков

По мнению главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Подмосковья Виталия Холдина, частое употребление энергетических напитков может закончится фатально, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Основа любого энергетического напитка - это стимуляторы, кофеин.., а также вещества, улучшающие усвоение кофеина, усиливающие и удлиняющие его действие. Получается, что в комплексе энергетики снижают усталость, повышают настроение. Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма», - предупреждает врач.

По словам Холдина, кофеин и другие вещества, содержащиеся в энергетических напитках, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, сужают сосуды и повышают кровяное давление. Все это в итоге приводит к поражению сердечной мышцы и атрофированию тканей головного мозга. При этом регулярное употребление энергетиков зачастую заканчивается не только аритмией, но даже внезапной остановкой сердца.

По информации специалиста, все напитки данной категории, независимо от названия и состава, имеют одинаковое действие на организм - сначала вызывают эйфорию и прилив энергии, а затем приводят человека к апатии и угнетают его психику, поскольку не содержат в себе никакой энергии, а просто воздействуют на стимулирующие общую активность клетки мозга.

Особенно опасны энергетики детям, подросткам, пожилым людям и беременным женщинам, а также лицам, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, бессоннице и повышенной возбудимости.