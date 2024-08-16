Какие типы рака можно выявить на нулевой стадии

На нулевой стадии чаще всего диагностируют опухоли молочной железы, кожи и простаты, рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Он добавил, что заболевания выявляются при своевременном посещении врача. Как подчеркнул специалист, репутация смертельного заболевания у раковых опухолей сформирована фактом частой диагностики на поздних стадиях.

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Рак in situ, то есть «на месте», — внутриэпителиальная нулевая стадия, может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача. Слизистая шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника — самые частые места обнаружения такой стадии рака. На ранней стадии довольно просто обнаружить рак молочной железы и простаты, рак кожи, — заявил Пикулин.

Ранее онколог Аслан Загаштоков рассказал, что рак шейки матки на начальных стадиях может протекать без симптомов. По его словам, к основным признакам заболевания относятся кровянистые выделения из половых органов независимо от менструального цикла.

Врач Иван Карасев ранее заявил, что алкоголь может спровоцировать развитие различных онкозаболеваний. По его словам, из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков могут возникнуть карциномы губы и рак пищевода.