Эндокринолог: после 40 лет природа не заинтересована в нас

По этой причине со временем риск возникновения различных патологий растёт.

Также с годами увеличивается жировая масса.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«После 40 лет природа не заинтересована в нас. Поэтому начинают накапливаться разного вида процессы. Первый самый страшный процесс — это то, что мышечная ткань замещается жировой. А единственное, где у нас сгорают жиры, — это только мышечная ткань. Соответственно, мы начинаем иметь все варианты гликогена и неправильных реакций, вплоть до сахарного диабета. Поэтому почти у 100% населения от 50 до 60 возникает сахарный диабет».

Ранее стало известно, что у миллениалов и поколения Х чаще встречается рак, чем у их предшественников. Исследование провели учёные Американского онкологического общества. Чаще всего выявляются онкологические заболевания тонкой кишки, печени и поджелудочной железы. Среди представителей группы, родившихся в 1990 году, их количество в два-три раза превышает показатели у людей 1955 года рождения. Об этом сообщает портал Axios. Учёные считают, что подобная тенденция может быть связана с распространением ожирения, неправильным питанием, дефицитом сна, сидячим образом жизни и экологическими факторами в странах Северной Америки.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 23,5 млн пациентов 1920-1990 годов рождения, у которых выявили 34 различных вида онкологии в период с 2000 по 2019 год.