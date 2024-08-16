Врач назвала несовместимые с курением препараты

Курение снижает эффективность многих лекарств, направленных на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Об этом сообщила врач-кардиолог и доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

© Вечерняя Москва

— Никотин ослабляет способность бета-адреноблокаторов снижать кровяное давление. Курящим в два раза чаще требуется назначение удвоенных доз, — рассказала Саламатина.

По ее словам, никотин снижает обезболивающую способность анестетиков и препятствует воздействию препаратов при ингаляции. Помимо этого, курение увеличивает количество глюкозы в крови. Особенно опасным никотин становится при употреблении гормональных противозачаточных таблеток. Они могут увеличить риск образования тромбов и инсульта, пишет Gazeta.ru.

Психиатр, психотерапевт, нарколог Ивери Кизицкий заявил, что курение — это зависимость, от которой нет полного выздоровления. Он отметил, что зависимость — это хроническая болезнь, поэтому полностью избавиться от нее или выздороветь нельзя, но можно выйти в ремиссию.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, почему возникают головокружения и на наличие каких заболеваний они указывают. Эксперт подчеркнул, что внезапно возникшее головокружение — это не инсульт и не заболевание нервной системы.