Врачи рассказали, чем опасна врожденная краснуха

Краснуха является острой инфекционной болезнью. Среди симптомов: мелкопятнистая сыпь, увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов, а также катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей (воспаление слизистых оболочек).

Передается заболевание воздушно-капельным путем. Однако есть вероятность подхватить инфекцию внутриутробно. В этом случае есть угроза для жизни и развития плода.

Чаще краснуха встречается зимой и весной. После перенесенного заболевания и вакцинации вырабатывается стойкий и пожизненный иммунитет.

Болезнь обычно начинается с повышения температуры и воспаления слизистой дыхательных путей. Инкубационный период продолжается от 15 до 24 дней.

Также постоянным симптомом является сыпь. Сначала она появляется на лице и за ушами, а затем распространяется по всему телу. Обычно пятна мелкие и бледно-розового цвета.

Краснуха лечится в домашних условиях, но больные должны быть изолированы минимум на 5 дней с момента появления сыпи.

Синдром врожденной краснухи развивается у ребенка, инфицированного внутриутробно. Инфекция способна вызвать выкидыш, а также после рождения пороки сердца, поражения глаз, снижение слуха и задержку развития. Кроме того, ребенок в первый год жизни является источником болезни.

Соответственно, чтобы не заразиться, необходимо вакцинироваться: одна прививка делается в 12-15 месяцев, а другая - в 6 лет.

Ранее в Самарскую область завезли новые вакцины от кори, краснухи и паротита.