Неправильное питание может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. О том, какие продукты навредят здоровому сердцу, рассказал кардиолог, главный врач клиники «Биомед» Ленар Кашапов.

Он отметил, что самые распространенные заболевания — ишемические болезни сердца, сердечная недостаточность и гипертония.

— Ограничьте употребление жирной, копченой, соленой, жареной, острой пищи. Старайтесь поменьше употреблять красное мясо: оно повышает уровень холестерина в крови, — подчеркнул Кашапов.

При этом в рацион нужно включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и морепродукты. Кардиолог также добавил, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается после достижения 45 лет, передает 360.ru.

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