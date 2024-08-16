К каким хроническим болезням приводит стресс

В настоящее время многим заболеваниям присваивают психосоматический характер. Существует большое количество научных исследований подтверждающих, взаимосвязь психоэмоционального состояние человека с его физическим здоровьем. Об этом рассказала «Вечерней Москве» психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.

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Какие болезни провоцирует стресс

Исследования показывают, что физические расстройства, связанные с психическими переживаниями, возникают по причине гиперактивности нервных импульсов, посылаемых от мозга к другим частям тела, что может спровоцировать секрецию адреналина в кровь. Это приводит к запуску химических процессов, обуславливающих симпатические и парасимпатические реакции, которые порождают физический дискомфорт.

Любое потрясение для психики человека является сигналом к разбалансировке всего организма.

Таким образом, стресс, переживания, волнение могут привести к развитию психосоматических заболеваний, например:

повышение артериального давления;

хроническая усталость;

мигрень;

высыпания на коже;

гормональные нарушения.

К тому же большую роль в развитии в том числе хронических заболеваний играют подавленные и вытесненные чувства:

горе;

вина, стыд;

гнев.

Если человек сталкивается с проблемами в жизни, связанными с работой или отношениями, железы вырабатывают гормоны стресса, как бы готовясь к борьбе. Желудок и кишечник замедляют свою деятельность или вовсе прекращают ее.

К тому же в период стресса повышается эмоциональная возбудимость организма. Каждый человек проявляет эмоции по-разному. Кто-то более открыт и спокойно выплескивает свои чувства во внешний мир, а кому-то проще отстраниться и закрыться в себе.

Подавление чувств и эмоций могут привести к развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например:

синдром раздраженного кишечника;

гастрит;

язвенная болезнь;

воспаление двенадцатиперстной кишки и так далее.

Заболевания верхних дыхательных путей, которыми страдают многие люди, могут быть следствием некой защиты организма перед страхом контакта с людьми, недосказанностью, накоплением обид, творческой не выраженностью.

Эмоциональное напряжение, стресс, подавленные чувства, психологические травмы могут привести к нарушению иммунной защиты и возникновению воспалительных процессов в организме.

А бессознательное неприятие себя и накопленные обиды могут стать причиной возникновения проблем, связанных с женской репродуктивной системой (киста, миома и другое). И это только часть заболеваний, имеющих психосоматический характер проявления.

Как снизить уровень стресса и уменьшить соматические проявления

Попробуйте вести дневник, чтобы лучше понимать свои чувства и мысли.Включите в свою жизнь спорт.Сбалансируйте питание.Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.Ищите поддержку у близких.Позволяйте себе проявлять эмоции.

Если вы испытываете недомогание, для начала проконсультируйтесь с психологом, чтобы исключить психосоматические причины заболевания.