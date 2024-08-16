Скрытые признаки рака яичников, которые помогут выявить болезнь раньше

Данные признаки могут диагностировать рак яичников даже если нет официального подтверждения. Британские ученые уверены, что помимо обычных симптомов данного типа онкологии:

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боль в спине и тазовой области;

диарея;

усталость;

вагинальные кровотечения;

частые позывы к мочеиспусканию;

потеря аппетита.

Есть и не совсем очевидные сигналы организма о неблагополучии. Эти симптомы появляются за 3 года до постановки “классического” диагноза. По данным издания Daily Mail, рак может “маскироваться” безобидным вздутием живота и быстрым насыщением.

Эти признаки онкологии не так болезненны и заставляют женщин затягивать с терапией. Однако именно своевременное обращение к врачам является гарантией выживания при обнаружении злокачественных опухолей. Также специалисты из гинекологического и онкологического центра Pan Birmingham назвали еще одну причину появления рака яичников - ожирение.

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Ранее стало известно, что спиртное назвали фактором, запускающим рост раковых клеток в организме.