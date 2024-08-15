Кричать бесполезно: что такое сонный паралич и с чем он связан

Некоторые люди могут столкнуться с таким явлением, как сонный паралич. Это неприятное состояние, как следует из названия, может настигнуть человека во сне. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога, невролога Елены Царевой, что такое сонный паралич и почему он возникает.

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Что такое сонный паралич

По ее словам, при сонном параличе человек понимает, что он не спит, но его организм ведет себя так, будто он все еще во сне. В этом состоянии невозможно пошевелить рукой, ногой, произнести звук. Удается только двигать глазами.

— Это как раз и пугает людей. Они пытаются предпринять различные способы, чтобы разбудить организм: кричать, двигаться. Кому-то это помогает чуть быстрее прийти в себя. Но в целом это может занять несколько минут, — рассказала врач.

Причиной сонного паралича может стать нарушенный ритуал отхода ко сну, нарушение гигиены сна, увеличение стресса или воздействие некоторых лекарственных препаратов.

Что делать

Могут быть и другие причины, по признакам которых можно говорить о риске нарколепсии — при этом заболевании может происходить сонный паралич.

— Нарколепсия сама по себе довольно редкое состояние. В России, к сожалению, нет специфического лекарства от этого заболевания, но есть диагностика. То есть при сонном параличе нужно получить консультации сомнолога, а также невролога для исключения эпилепсии, — объяснила собеседница «ВМ».

Также необходимо пройти исследование сна — электроэнцефалографию. Желательно, чтобы процедуру провели с видеомониторингом. Также есть специфический тест на нарколепсию — анализ спинной жидкости на гипокретин.

— Этот перечень исследований поможет определить, является ли сонный паралич симптомом чего-то серьезного либо это самостоятельное состояние, не требующее лечения, — отметила сомнолог.

Что вызывает сонный паралич

Царева напомнила, что нарушение гигиены сна может быть причиной сонного паралича. В это понятие входит то, как человек себя ведет днем, как он ест, во сколько у него был последний прием пищи, насколько сбалансировано его питание, насколько много света в помещении перед сном. Также к гигиене сна относят сведения о том, когда заканчивается физическая нагрузка перед сном и присутствует ли она вообще.

— Два-три часа до него — это время, которое в большей степени влияет на сон. Кроме того, в понятие гигиены сна входит уровень кислорода в помещении, насколько удобные подушка, одеяло, матрас и чем человек занят за два-три часа до сна. Это очень широкий спектр факторов, как физических, так и психологических, — перечислила врач.

Сонный паралич и ночной кошмар

У ночных кошмаров и сонного паралича есть общие черты и причины. В обоих состояниях человека что-то приводит к пробуждению или потере глубины сна, переходу на его более поверхностный уровень.

— У этого могут быть как внешние, так и внутренние причины. Например, это могут быть движения ног во сне, которые повышают активность. Либо это патологическая активность головного мозга по типу эпилептических разрядов, которые заставляют мозг пробудиться, — рассказала эксперт.

Во сне у человека происходит согласование тонуса мышц и активности мозга по его стадиям. У каждой из них уникальное сочетание. Если их соотношение меняется для определенной стадии сна, тогда у человека происходит либо сновидение, либо сонный паралич.

— В остальном сонный паралич и ночной кошмар различаются. Кошмары могут отражать состояние организма во время сна или могут происходить на фоне какого-либо психологического конфликта. Этому могут способствовать различные заболевания, например, остановки дыхания или движения ног во сне, заболевания сердца, которые вызывают физический дискомфорт. Соответственно, во сне человек тоже видит что-то нехорошее, — объяснила врач.

Например, у людей с остановками дыхания во сне часто бывают кошмары о том, что их душат или они тонут — что-либо, связанное с нехваткой воздуха. У человека многое связано с ассоциациями, поэтому образы, связанные с неприятными ощущениями, могут происходить и в кошмарах. Но не всегда, даже редко это сочетается с сонным параличом, заключила Царева.