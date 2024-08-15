Кричать бесполезно: что такое сонный паралич и с чем он связан

Кричать бесполезно: что такое сонный паралич и чем он может быть вызван
Некоторые люди могут столкнуться с таким явлением, как сонный паралич. Это неприятное состояние, как следует из названия, может настигнуть человека во сне. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога, невролога Елены Царевой, что такое сонный паралич и почему он возникает.
Что такое сонный паралич
По ее словам, при сонном параличе человек понимает, что он не спит, но его организм ведет себя так, будто он все еще во сне. В этом состоянии невозможно пошевелить рукой, ногой, произнести звук. Удается только двигать глазами.
— Это как раз и пугает людей. Они пытаются предпринять различные способы, чтобы разбудить организм: кричать, двигаться. Кому-то это помогает чуть быстрее прийти в себя. Но в целом это может занять несколько минут, — рассказала врач.
Причиной сонного паралича может стать нарушенный ритуал отхода ко сну, нарушение гигиены сна, увеличение стресса или воздействие некоторых лекарственных препаратов.
Что делать
Могут быть и другие причины, по признакам которых можно говорить о риске нарколепсии — при этом заболевании может происходить сонный паралич.
— Нарколепсия сама по себе довольно редкое состояние. В России, к сожалению, нет специфического лекарства от этого заболевания, но есть диагностика. То есть при сонном параличе нужно получить консультации сомнолога, а также невролога для исключения эпилепсии, — объяснила собеседница «ВМ».
Также необходимо пройти исследование сна — электроэнцефалографию. Желательно, чтобы процедуру провели с видеомониторингом. Также есть специфический тест на нарколепсию — анализ спинной жидкости на гипокретин.
— Этот перечень исследований поможет определить, является ли сонный паралич симптомом чего-то серьезного либо это самостоятельное состояние, не требующее лечения, — отметила сомнолог.
Что вызывает сонный паралич
Царева напомнила, что нарушение гигиены сна может быть причиной сонного паралича. В это понятие входит то, как человек себя ведет днем, как он ест, во сколько у него был последний прием пищи, насколько сбалансировано его питание, насколько много света в помещении перед сном. Также к гигиене сна относят сведения о том, когда заканчивается физическая нагрузка перед сном и присутствует ли она вообще.
— Два-три часа до него — это время, которое в большей степени влияет на сон. Кроме того, в понятие гигиены сна входит уровень кислорода в помещении, насколько удобные подушка, одеяло, матрас и чем человек занят за два-три часа до сна. Это очень широкий спектр факторов, как физических, так и психологических, — перечислила врач.
Сонный паралич и ночной кошмар
У ночных кошмаров и сонного паралича есть общие черты и причины. В обоих состояниях человека что-то приводит к пробуждению или потере глубины сна, переходу на его более поверхностный уровень.
— У этого могут быть как внешние, так и внутренние причины. Например, это могут быть движения ног во сне, которые повышают активность. Либо это патологическая активность головного мозга по типу эпилептических разрядов, которые заставляют мозг пробудиться, — рассказала эксперт.
Во сне у человека происходит согласование тонуса мышц и активности мозга по его стадиям. У каждой из них уникальное сочетание. Если их соотношение меняется для определенной стадии сна, тогда у человека происходит либо сновидение, либо сонный паралич.
— В остальном сонный паралич и ночной кошмар различаются. Кошмары могут отражать состояние организма во время сна или могут происходить на фоне какого-либо психологического конфликта. Этому могут способствовать различные заболевания, например, остановки дыхания или движения ног во сне, заболевания сердца, которые вызывают физический дискомфорт. Соответственно, во сне человек тоже видит что-то нехорошее, — объяснила врач.
Например, у людей с остановками дыхания во сне часто бывают кошмары о том, что их душат или они тонут — что-либо, связанное с нехваткой воздуха. У человека многое связано с ассоциациями, поэтому образы, связанные с неприятными ощущениями, могут происходить и в кошмарах. Но не всегда, даже редко это сочетается с сонным параличом, заключила Царева.