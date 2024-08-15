Аденоиды у детей: когда необходимо удалять?

О тревожных симптомах, а также нюансах удаления аденоидов рассказывают практикующие врачи.

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Многие родители, обеспокоенные частой заложенностью носа у ребёнка, могут предполагать, что дело в аденоидах. Эксперты расскажут, в каких случаях их нужно удалять.

Суть проблемы

"Что такое аденоиды? Это глоточная миндалина, иммунный орган, располагающийся в носоглотке. Он очень активно функционирует в детском возрасте с 2 до 14 лет. После этого возраста постепенно возникает их возрастная инволюция", — поясняет Михаил Свистушкин — оториноларинголог, хирург, кандидат медицинских наук, эксперт АНО "Культура здоровья".

Он уточнил, что рекомендует пытаться сохранять аденоиды, поскольку они играют важную роль в формировании иммунитета.

"В то же время есть чёткие показания, когда мы несмотря ни на какие условия, рекомендуем аденоиды удалять. Когда в первую очередь, мы не можем справиться с рецидивирующими отитами, когда ребёнок адекватно не дышит носом, во сне возникает храп и синдром ночного апноэ", — говорит он.

Однако даже если есть показания к удалению аденоидов, родителям не стоит излишне переживать.

"Для начала нужно понять, что «аденоиды» — это не болезнь. Аденоидами называют непарную носоглоточную миндалину, и она обязательно есть у всех детей. А проблемы вызывают ее увеличение (гипертрофия) или воспаление (аденоидит). Второй важный пункт – гипертрофия аденоидов сама по себе не является показанием для их удаления. Гипертрофия аденоидов зачастую появляется после перенесенных вирусных заболеваний (грипп, парагрипп, аденовирусы, коронавирусы, герпес вирусы), бактериальных инфекций, чаще вызванных моракселлой катаралис, пневмококком, гемофильной палочкой и стрептококком группы А, а также внутриклеточных инфекций, инвазии грибков и при течении аллергии", — говорит детский ЛОР-врач клиники "Будь Здоров", кандидат медицинских наук Светлана Ножницкая.

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"Основные жалобы, которые появляются при гипертрофии аденоидов — это затруднение носового дыхания, особенно во время сна, храп и гнусавость. Нередко присутствует кашель из-за стекания слизи с аденоидов по задней стенке глотки. Увеличенные аденоиды перекрывают вход в слуховые трубы, что приводит к отитам, а недостаточная вентиляция слуховой трубы к формированию жидкости (экссудата) в барабанной полости и снижению слуха", — уточняет она.

Когда и как происходит удаление

По словам Светланы Ножницкой, операция нужна, когда увеличенные аденоиды часто воспаляются и приводят к возникновению сопутствующих проблем со здоровьем у ребенка. Чтобы определиться, как лечить ребенка, показана операция или нет, нужно обратиться к оториноларингологу.

Однако родители должны понимать, что при рутинном осмотре нельзя поставить точный диагноз. Гипертрофия аденоидов определяется с помощью эндоскопии полости носа, рентгенографии или КТ носоглотки, а иногда при сочетании этих методов. Эндоскопия носоглотки выполняется фиброскопом - специальным прибором, при помощи которого осматривается полость носа, носоглотки, глоточные устья слуховых труб и изображение выводится на экран, что позволяет оценить характер и выраженность воспалительного процесса на аденоидах, а значит – выбрать правильную тактику лечения.

"Надо сказать, что современные эндоскопы настолько тонкие (2,8мм), что осмотр ими легко переносится абсолютным большинством детей. Также доктор должен оценить слух ребенка, так как уши часто первыми «страдают» от увеличенных аденоидов", — подчеркнула эксперт.

После качественного осмотра доктор сможет подобрать индивидуальный план лечения, для каждого конкретного случая. Это может быть наблюдение, консервативное лечение или операция.

Как отметила Светлана Ножницкая, консервативное лечение чаще всего заключается в назначении местных лекарственных средств (капли и/или спреи для носа), орошении и увлажнении слизистой оболочки носа (ирригационная терапия), процедур направленных на очищение полости носа (промывание носоглотки по Бохану). Всё вышеуказанное направлено на лечение аденоидита, то есть воспаления носоглоточной миндалины, но на истинную гипертрофию миндалины оно повлиять не может.

В современных условиях удаление аденоидов происходит под общим обезболиванием. Наркоз – самый безопасный метод анестезии, при котором снижаются риски осложнений. Ребенок будет спать и ничего не почувствует, а доктор сможет быстро и качественно выполнить операцию. Во всех случаях удаления аденоидов оториноларингологи используют современное медицинское оборудование: эндоскопы, шейвер (аппарат для механического удаления тканей), коагуляторы. Это позволяет полноценно удалить аденоиды, сократить до минимума кровотечение и возможность его возникновения после операции, а также исключить рецидив гипертрофии аденоидов в будущем.