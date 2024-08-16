Профессор допустил появление оспы обезьян в России

Пандемия оспы обезьян в мире маловероятна, поскольку она передается только при длительных тесных контактах между людьми. Однако завоз болезни в Россию возможен. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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Он отметил, что эта болезнь не передается так быстро, как, например, грипп, ветрянка или COVID-19.

— Старая вакцина советская от оспы — у людей старшего поколения у всех есть отметка на руке такая. Это практически пожизненная устойчивость к разным видам оспы, включая оспу обезьян. Это еще одно обстоятельство, которое свидетельствует против быстрого распространения, — рассказал Аграновский.

При этом профессор отметил, что эта болезнь уже распространена на самом деле во всех западных странах, передает Pravda.ru.

Первый случай инфицирования в текущем году вирусом оспы обезьян, распространившейся в нескольких африканских странах, подтвержден в Пакистане. Отмечается, что органы здравоохранения «занимаются сейчас отслеживанием контактов» заразившегося.

До этого первый случай заражения тяжелой формой оспы обезьян зафиксировали в Швеции. Этот случай также стал первым возникновением тяжелой формы болезни вне африканского континента. Заразившийся обратился за помощью медиков в Стокгольме.