Врач объяснила, что делать при отравлении грибами до приезда скорой

При отравлении грибами нужно немедленно вызвать скорую помощь, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, во время ожидания врача нужно лечь в постель и пить побольше жидкости.

Пока медики добираются до вас, можно попытаться оказать помощь самостоятельно. Во-первых, важно соблюдать постельный режим. Если больного знобит, необходимо его укутать. Во-вторых, употреблять как можно больше жидкости, — объяснила гастроэнтеролог.

Она добавила, что наиболее подходящим напитком для отравленного станет чистая минеральная вода комнатной температуры, охлажденный зеленый чай, солевой раствор или слабый раствор марганцовки.

Приветствуется прием энтеросорбентов, впитывающих и выводящих яды и токсины из организма, — подытожила Сухорукова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова рассказала, что покупать грибы у продавцов, торгующих вдоль автомобильных дорог, может быть опасно для здоровья. Она отметила, что грибы вбирают в себя вещества из воздуха и почвы, поэтому и приобретать их нужно в надежных местах.