Насколько опасна оспа обезьян и стоит ли ждать новую пандемию?

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке глобальной чрезвычайной ситуацией. Что это за заболевание и стоит ли россиянам бояться его, рассказала в интервью MIR24.TV заслуженный врач России, профессор, главный врач Клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова

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«Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая передается от животных к человеку. Первый случай заражения был зафиксирован еще в 1958 году у рабочих, контактировавших с зараженными животными в Дании, – говорит врач. – Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус натуральной оспы, однако отличается меньшей опасностью».

Симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. На начальной стадии заболевания на лице и теле появляется сыпь, которая может быть очень болезненной и вызывать зуд, рассказывает специалист.

По словам Ольги Шараповой, медицинские исследования показывают, что большинство случаев заболевания оспой обезьян протекают в легкой форме. Однако вирус может быть опасен для людей с ослабленной иммунной системой, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Оспа обезьян передается через прямой контакт с инфицированными животными или людьми. Вирус может распространяться через зараженную кровь, слюну, мочу или фекалии, а также через предметы – такие, как одежда, полотенце или постельное белье, которые были в контакте с заболевшими.

«Хотя оспа обезьян не считается смертельной болезнью, она может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, энцефалит и сепсис. Поэтому в редких случаях она может привести к летальному исходу», – предупреждает врач.

В России существует угроза распространения оспы обезьян, однако на данный момент в стране нет зарегистрированных случаев заболевания этой инфекцией, отмечает Шарапова.