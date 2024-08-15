Врач дал рекомендации по предотвращению раннего инфаркта

Кандидат медицинских наук, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, врач-кардиолог Александр Розанов рассказал о рекомендациях по сохранению здоровья, направленных, в частности, на предотвращение ранних инфарктов у населения.

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Они включают правильное питание, движение, контроль веса, уровня артериального давления, уровня липидов и глюкозы в крови, а также здоровый сон, отказ от вредных привычек, адаптивное преодоление стрессов, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

«Как только эти факторы начинают пробуксовывать, появляется предпосылка к развитию хронических неинфекционных заболеваний вообще и инфаркта миокарда в частности», — констатировал Розанов.

Он также напомнил о важности регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, которые помогут выявить заболевания на ранних этапах.

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