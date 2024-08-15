Чем опасна пена для ванн

Если у человека нет хронических заболеваний, аллергии и он хорошо себя чувствует, то нет ничего критичного в применении подобных косметических средств. Однако у этих добавок есть противопоказания. Нельзя добавлять такие средства при контактном дерматите, рините и бронхиальной астме.

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Воздержаться от ароматных ванн также стоит, если на теле есть ранки и повреждения. А вовсе принимать горячую ванну не рекомендуют людям с проблемами сердца - может повыситься артериальное давление. При выборе добавок для воды обращать внимание лучше на товары без резких ароматизаторов, запахов и агрессивных красителей.

- Красители будут раздражать кожу и слизистые нашего организма. При резких запахах, например, даже у неактивных аллергиков иногда наступает раздражение дыхательных путей: появляется заложенность носа, обостряется хронический ринит, иногда возникает бронхоспазм при дыхании горячим влажным воздухом, - объясняет иммунолог-аллерголог.

Как правило, качественные средства обладают натуральными компонентами и стоят чуть дороже, сообщает "Тульская служба новостей". Это касается и моющих средств.

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