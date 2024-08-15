Названы продукты, напиток из которых сам борется с раком

Брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, а также черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай оказывают мощное воздействие на раковые клетки и помогают организму бороться с онкологией, написал в Telegram-канале онколог и хирург Иван Карасев. Он посоветовал ежедневно употреблять напиток из этих компонентов, если нет противопоказаний.

Высокую эффективность в борьбе с онкологией показывают брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, а также черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай. Их совместное действие останавливает появление опухоли в желудочно-кишечном тракте, — говорится в публикации.

По словам Карасева, такой напиток не только заставляет раковые клетки самоуничтожаться, но и очищает организм от них. Кроме того, он помогает поддержать иммунную систему и обезвреживать канцерогенные вещества.

Ранее онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков рассказал, что рак шейки матки на начальных стадиях может протекать без симптомов. По его словам, к основным признакам заболевания относятся кровянистые выделения из половых органов независимо от менструального цикла.