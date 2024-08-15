Какие ошибки ведут к заражению ротавирусом во время отпуска

Принято считать, что ротавирус – это болезнь немытых рук. Якобы заразиться инфекцией можно, если съесть немытые фрукты и овощи. Отчасти это правда, рассказала начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента РФ Екатерина Красильникова.

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Но нужно знать, что ротавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при близком контакте с больным высоки шансы заражения инфекцией.

При этом вирус сохраняется в организме человека минимум на две недели, поэтому больной остается заразным даже в случае отсутствия симптомов.

По словам Красильниковой, есть несколько правил, которые помогут снизить вероятность заражения ротавирусом. Это соблюдение гигиены, мытье рук, овощей и фруктов, отказ от коктейлей со льдом, а также соблюдение дистанции.

Поэтому врач советует во время отпуска избегать посещения людных мест, особенно аквапарков, бассейнов и игровых комнат, а на пляже искать себе укромный уголок на расстоянии хотя бы двух метров от других отдыхающих.

Что касается приема препаратов, например противовирусных, использовать их без назначения врача опасно.

«Эффективных противовирусных препаратов для лечения вирусных гастроэнтеритов не существует. Как и нет лекарственных препаратов для профилактики кишечных инфекций», - рассказала врач в разговоре с «Москвой 24».

Ранее иммунолог Продеус развеял популярные мифы о ротавирусе. Также туристы стали возвращать билеты на отдых в Анапе, где отмечена высокая заболеваемость ротавирусом.

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