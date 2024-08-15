Названа опасная бактерия, живущая на скорлупе яиц

Жареные, особенно до черной корочки, яйца являются наихудшим вариантом приготовления блюда из-за риска съесть много метаболитов, на вывод которых организм тратит витамины и минералы, предупредила диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru. Однако главная опасность яиц кроется в скорлупе, а точнее, в обитающих на ней бактериях — сальмонеллах, объяснила эксперт.

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Сальмонеллез, по словам Микитюк, является острым инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта с возможностью дальнейшей генерализации процесса. Оно распространено повсеместно, а заразиться может человек любого возраста.

Они (сальмонеллы. — NEWS.ru) хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно, — объяснила эксперт.

Гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова ранее назвала яйца, цельнозерновой хлеб и овощи идеальным и простым завтраком на каждый день. По ее словам, такой прием пищи будет сбалансированным и сытным. Также хорошим утренним блюдом станет и омлет с добавлением яичного белка. При этом желтки являются сильным желчегонным стимулятором, поэтому употреблять их в большом количестве не стоит, подытожила эксперт.