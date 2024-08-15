Цинк восстанавливает мужское здоровье после короновируса

Исследование российских ученых, проведенное в контексте восстановления мужского здоровья после перенесенного коронавируса, обнародовало интересные результаты о влиянии витаминов и минералов на организм. Особое внимание эксперты уделили роли цинка, который благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам способен защитить организм от негативных последствий Covid-19 и лечения препаратами.

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Эксперименты показали, что прием цинкосодержащих препаратов способен нормализовать работу мужской репродуктивной системы без необходимости гормонального воздействия. Помимо прочего, ученые установили, что прием оксида цинка и фолиевой кислоты улучшает состояние системы мужского репродуктивного здоровья, не нанося урон эндокринной системе.

Рекомендации экспертов включили в себя прием пищевых цинкосодержащих добавок для мужчин, которые столкнулись с половой дисфункцией после перенесенного коронавируса. Обобщение данных из различных мировых исследований по постковидному синдрому позволило сделать вывод о потенциальной эффективности цинка в общем восстановлении организма после Covid-19, передает МинЗдрав.Инфо.

Репродуктивное здоровье мужчины зависит от многих факторов, в том числе и от его рациона. Он должен быть богат продуктами, которые содержат много белка и витаминов. Об этом рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

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