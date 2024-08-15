Стало известно, может ли распространиться в России оспа обезьян

Угроза распространения оспы обезьян на территории РФ отсутствует, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что для выявления инфекции принимаются необходимые меры, передает ТАСС.

В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <...> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет, — сказали в ведомстве.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус известил, что эпидемия заболевания mpox, более известного как оспа обезьян, объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По его словам, ситуация имеет международное значение. В качестве примера он привел статистику, согласно которой в 2023 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, при этом в нынешнем году показатель превысил предыдущий, а количество жертв достигло 524.

До этого биолог и вирусолог Петр Чумаков заявил, что эпидемия лихорадки Западного Нила невозможна в России — это заболевание передается через укусы комаров, а не от человека к человеку. Вирусолог отметил, что для молодых людей лихорадка не представляет серьезную угрозу, однако люди старше 60 лет уже переносят болезнь тяжелее. У них на фоне инфекции могут развиться осложнения, как и при гриппе, пояснил ученый.