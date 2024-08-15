Новый смертельный вирус начал распространяться по Европе

Лихорадка Оропуш, от которой не существует вакцин, добралась до Европы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

© Lenta.ru

За последние два месяца зафиксированы 19 случаев заражения потенциально смертельным новым вирусом у жителей Европы. Двенадцать случаев зарегистрировали в Испании, пять — в Италии и два — в Германии. Вирус появился в Латинской Америке. Пока что большинство случаев зарегистрировано в Бразилии, но вирус также начал распространяться в Боливии, Колумбии, Перу и на Кубе.

Основные симптомы болезни — жар, сыпь, головная боль, боли в мышцах и суставах. Иногда пациенты жалуются на диарею, тошноту и рвоту, а также на светочувствительность.

Первой заразившейся из Европы стала 26-летняя итальянка, вернувшаяся в Верону в конце мая после двухнедельной поездки на Кубу. Она жаловалась на жар и диарею. Вторым — 45-летний итальянец, вернувшийся с Кубы в начале июня. Оба полностью выздоровели. Тем не менее эксперты считают, что из-за лихорадки стоит беспокоиться.

"Мы совершенно точно должны начать беспокоиться. Все меняется, и скоро вирус, возможно, будет нельзя остановить. Мы пока знаем о лихорадке Оропуш недостаточно, чтобы предугадать, какие сюрпризы она может преподнести. Однако две смерти на относительно малое число заражений довольно сильно настораживают". Дэнни Альтман, профессор иммунологии имперского колледжа Лондона

Глава отделения вирусологии и новых патогенов в больнице под Вероной Кончетта Кастильетти отметила, что глобальное потепление и увеличение числа путешествующих людей может привести к тому, что случаи заболеваний разнообразными тропическими лихорадками, ранее фиксировавшиеся в основном в Латинской Америке или Африке, станут обычным делом для Европы.

Известно, что вирус появился в организме ленивцев и распространяется через укусы насекомых: мошек и комаров. Лихорадка Оропуш относится к тому же семейству болезней, что и вирус Зика и лихорадка денге. Оба заболевания потенциально могут привести к летальному исходу.

В конце июля стало известно о первых в мире жертвах лихорадки Оропуш. Ими стали две бразильянки, которым не было и 30 лет.