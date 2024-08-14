Реабилитолог рассказал неочевидный метод борьбы с головной болью

Гвоздичное масло зачастую способствует борьбе с головной болью, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Специалист посоветовал наносить его на кожу головы.

Гостья передачи спросила, действительно ли подобный метод может облегчить симптомы. Врач с этим утверждением согласился.

Это действительно так. Гвоздичное масло при нанесении на кожу действительно позволяет справиться с некоторыми видами головной боли, — заявил Агапкин.

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