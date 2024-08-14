Раскрыто, как экстремальная жара влияет на психику человека

По словам доктора Асима Шаха, исполнительного заместителя председателя кафедры психиатрии и поведенческих наук имени Меннингера в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, сильная жара может серьёзно навредить психическому здоровью людей.

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Доктор Асим Шах отметил, что экстремальное тепло может вызвать гнев, раздражительность, агрессию, дискомфорт, стресс, усталость. Это связано с воздействием сильной жары на серотонин — нейромедиатор, регулирующий сон, настроение и поведение.

Наиболее уязвимы к жаре люди с уже имеющимися проблемами психического здоровья, а также те, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем.

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Все психические заболевания в жару обостряются, так как она приводит к большей утомляемости, раздражительности и тревожности. Кроме того, она может усугубить депрессивные эпизоды.

Обычно всё начинается с раздражительности, снижения мотивации, агрессивного поведения и иногда затуманивания сознания. В худших случаях появляются спутанность сознания и дезориентация.

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