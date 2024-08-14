Доктор предупредил, кому не стоит есть тыкву

Тыква не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, особенно в фазе обострения. Кому ещё стоит воздержаться от сезонного овоща, «Клопс» рассказала врач-терапевт Алёна Береговая.

Сырая тыква даже у здорового человека может вызвать длительную диарею, так как оранжевый плод имеет желчегонный эффект. Продукт предпочитают жарить, варить, запекать, но после термообработки овощ опасен для некоторых людей.

«Из-за большого содержания крахмала и углеводов овощ повышает уровень глюкозы в крови. При тяжёлых формах сахарного диабета тыква противопоказана», — прокомментировал доктор.

При каких патологиях нужно воздержаться

Язвенная болезнь желудка;

камни в почках;

камни в жёлчном пузыре;

аллергия.

«Овощ в любом виде способен обострить эти хронические заболевания», — отметил терапевт.

В отсутствие противопоказаний человек может спокойно есть любые блюда из тыквы. В 100 граммах сырого продукта содержится всего 26 килокалорий, что делает его диетическим. Медовая мякоть улучшает работу мозга и пищеварительной системы, наделена антигельминтным действием, то есть уменьшает вероятность заражения паразитами.

Полезные свойства овоща