«Обостряет хронические заболевания»: доктор предупредил, кому не стоит есть тыкву
Тыква не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, особенно в фазе обострения. Кому ещё стоит воздержаться от сезонного овоща, «Клопс» рассказала врач-терапевт Алёна Береговая.
Сырая тыква даже у здорового человека может вызвать длительную диарею, так как оранжевый плод имеет желчегонный эффект. Продукт предпочитают жарить, варить, запекать, но после термообработки овощ опасен для некоторых людей.
«Из-за большого содержания крахмала и углеводов овощ повышает уровень глюкозы в крови. При тяжёлых формах сахарного диабета тыква противопоказана», — прокомментировал доктор.
При каких патологиях нужно воздержаться
- Язвенная болезнь желудка;
- камни в почках;
- камни в жёлчном пузыре;
- аллергия.
«Овощ в любом виде способен обострить эти хронические заболевания», — отметил терапевт.
В отсутствие противопоказаний человек может спокойно есть любые блюда из тыквы. В 100 граммах сырого продукта содержится всего 26 килокалорий, что делает его диетическим. Медовая мякоть улучшает работу мозга и пищеварительной системы, наделена антигельминтным действием, то есть уменьшает вероятность заражения паразитами.
Полезные свойства овоща
- Укрепляет скелет, кости и сухожилия благодаря меди и фосфору.
- Поддерживает работу печени.
- Помогает продлить молодость за счёт витаминов С и К. Полезные вещества участвуют в синтезе коллагена.
- Улучшает работу мозга, способствует умственной активности.
- Помогает в профилактике анемии.
- Повышает мужскую и женскую фертильность.