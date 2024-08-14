Назван симптом деменции, который проявляется по ночам

Организация Dementia UK утверждает, что один симптом, возникающий ночью, может сигнализировать о старческом слабоумии. Очень важно заметить это как можно раньше.

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Специалисты Dementia UK отмечают, что один из симптомов деменции — это проблемы с ориентацией во времени и пространстве. К примеру, человек может проснуться ночью и отправиться на работу, хотя он давно уже вышел на пенсию.

Некоторые признаки старческого слабоумия заметны сильнее. Это может быть утрата интереса человека к вещам, которыми он раньше был увлечён.

Наиболее же известные симптомы деменции связаны с памятью. Среди них — усиливающаяся забывчивость, потеря ориентации в знакомых местах, сложности с запоминанием новой информации.

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