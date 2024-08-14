Врач назвал главную опасность энергетиков

При употреблении энергетиков нарушается работа центральной нервной системы и сердца, предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что в данном напитке содержится «лошадиная доза» кофеина. По его словам, детям нежелательно даже кофе, потому что у них незрелая нервная система.

Энергетик — это лошадиная доза кофеина. Детям и так кофе нежелателен, потому что нервная система незрелая и перевозбуждение, действительно, может очень долго сохраняться. Естественно, там и преддиабет может начаться, и нарушение работы нервной системы, нарушение работы сердца, — пояснил нарколог.

Шуров уточнил, что при проблемах с психикой выпитый энергетик может привести к психозу. Кроме того, как предупредил специалист, в этих напитках содержится огромное количество сахара. Он отметил, что для этого используются специальные отдушки, например лимонная кислота, чтобы скрыть «эти 15 ложек сахара».

Подросток — это развивающийся организм. А тут, получается, он его сходу травит психоактивным напитком, — заключил Шуров.

Ранее 12-летний мальчик из Свердловской области оказался на грани инсульта после того, как выпил две банки энергетического напитка. У него появилась сильная головная боль, перекос лица и онемение тела, что вызвало предынсультное состояние.