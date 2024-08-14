Невролог перечислила симптомы микроинсульта

Кратковременная головная боль может быть признаком микроинсульта, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Светлана Балабанова. По ее словам, к симптомам нарушения кровообращения относятся асимметрия лица, головокружение, онемение, покалывание в конечностях и лице, обморок и нарушение сознания.

Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи — человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти, — объяснила медик.

Врач отметила, что микроинсульт может случиться из-за стресса, менопаузы, атеросклероза сосудов головного мозга, артериальной гипертензии и гематологических заболеваний. Кроме того, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и переедание увеличивают риск возникновения этого приступа, добавила Балабанова.

Ранее заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде шума в ушах и нарушения речи. По ее словам, также на это указывают выпадение какого-то участка поля зрения и состояние, когда сильно кружится голова.