В Приморье кардиохирурги спасли жизнь туристу

Семья из Хабаровского края приехала на несколько дней отдохнуть на берегу моря. Как-то утром мужчина проснулся и почувствовал сильную боль в груди, тогда жена повезла его в ближайшую больницу.

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Медики обнаружили у пациента инфаркт - сосуд, поставляющий кровь в сердце, оказался на 99 % закупорен. Мужчину срочно увезли на операцию. У врачей был всего час, чтобы не допустить необратимых изменений. Они справились за 20 минут, пишет vostokmedia.com.

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