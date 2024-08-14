БАДы: есть ли смысл их употреблять при болезнях сердца

По словам кардиолога Марии Щелочковой, говорить, что БАДы совсем бесполезны, неверно. По мнению врача, с помощью витаминов и антиоксидантов можно защитить сосуды и сердце. Речь о магнии, полиненасыщенных жирных кислотах и антиоксидантах в виде БАДов.

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В разговоре с РИА Новости кардиолог уточнила, что особую роль в вопросе укрепления сердечно-сосудистой системы играют магний, Омега-3, а также антиоксидант убихинон.

Последний присутствует в миокарде и обладает кардиопротекторным эффектом. Поэтому его дефицит может привести к сердечной недостаточности вследствие ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, метаболического синдрома, хроническом легочном сердце, гиперлипидемии.

Омега-3 в свою очередь отвечает за коррекцию содержания холестерина в крови, улучшая липидный обмен. Поэтому прием этой добавки важен для пациентов с дислипидемией и атеросклерозом артерий.

При дефиците магния повышается индекс массы тела и процент содержания жира, нарушается процесс усвоения сахаров, что негативно сказывается на сосудах и средце.

Однако Щелочкова отметила, что даже самые полезные БАДы не смогут избавить от уже имеющихся патологий сердечно-сосудистой системы. Их прием может только укрепить сердце и сосуды, подчеркнула врач.

Также она напомнила, что прием любых препаратов, даже БАДов, нужно начинать только после консультации с врачом.

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