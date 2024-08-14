Врач предупредил о смертельной опасности употребления трансглютаминазы

В России участились случаи обнаружения в привычных продуктах, например, твороге и колбасе, так называемого мясного клея. Более того, в последнее время производители стали добавлять мясной клей даже в хлеб, молочную продукцию, сладости.

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По словам диетолога Полины Журавлевой, это вещество нельзя назвать никак иначе как монтсроферментом.

Трансглютаминазу добавляют в продукцию для того, чтобы связать белок. Производителям так проще, но для потребителя употребление мясного клея грозит такими серьезными патологиями, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера или целиакии.

Кроме того, немногочисленные опыты по изучению фермента показали, что он провоцирует рост вредных микроорганизмов, повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

Все это результат губительного воздействия фермента на иммунитет, подчеркнула врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Между тем, ранее об опасности употребления мясного клея также рассказал хирург Александр Умнов. По словам врача, склеивание различных элементов и остатков может привести к брожению и, как следствие, к опасному отравлению.

Поэтому Умнов рекомендовал изучать этикетку продуктов, прежде чем закинуть их в корзину. Определить присутствие «мясного клея» в продуктах можно, поскольку производители обязаны указывать все добавки. Поликарпова также советует обращать внимание на текстуру и консистенцию продуктов, так как наличие клея делает их более плотными и вязкими.

Ранее стало известно, что российские производители все чаще используют «мясной клей» в своей продукции, несмотря на то что микробная трансглутаминаза не входит в перечень разрешенных пищевых добавок по действующему законодательству.