Первый случай заражения листериозом зафиксировали в Ростовской области

Первый случай заболевания листериозом был выявлен и подтвержден в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Инфекционное заболевание способно спровоцировать попавшие в человеческий организм патогенные палочковидные бактерии. Оно смертельно опасно. Симптомами листериоза являются интоксикация, повышение температуры, боли в животе и горле. Наиболее восприимчивыми к заболеванию считаются новорожденные дети, беременные женщины, люди старше 60 лет и пациенты со сниженным уровнем иммунинета.

«Основным резервуаром возбудителя в природе являются многие виды синантропных и диких грызунов. Листерий обнаруживаются у лисиц, норок, песцов, диких копытных, птиц. Листериоз поражает домашних и сельскохозяйственных животных (свиней, мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, реже кошек и собак), а также домашнюю и декоративную птицу», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным пресс-службы, переносчиками заболевания являются кровососущие насекомые. К ним относятся клещи, блохи и вши. Также пациент, страдающий от листериоза, или бессимптомный носитель может быть опасен для окружающих.

«К продуктам, наиболее вероятно контаминированным листериями, отнесены: мягкие сыры, готовые к употреблению мясо, мясные деликатесы, салаты, ферментированные или сухие колбасы, паштеты и мясные спреды, рыба холодного копчения, ростки семян, дыни, сырое (непастеризованное) молоко и сырые молочные продукты», – проинформировали в ведомстве.

Ранее три человека умерли после вспышка листериоза в США. Еще 43 были госпитализированы. Об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями.