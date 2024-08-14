Раскрыт способ снизить риск деменции с помощью диеты

Ученые Центра исследований старения Каролинского института в Стокгольме раскрыли способ снизить риск развития деменции с помощью противовоспалительной диеты. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Специалисты проанализировали данные UK Biobank, отслеживающего здоровье взрослых британцев. В исследовании участвовали 84 000 людей в возрасте до 60 лет, у которых не было деменции на момент включения в базу данных с 2006 по 2010 год.Добровольцев наблюдали в течение 12 лет, и в среднем через 12,4 года у 1559 участников развилась деменция. Было установлено, что у тех, кто соблюдал противовоспалительную диету, риск развития деменции был на 21 процент ниже.

МРТ-сканирование мозга более 9000 участников показало, что у людей, придерживавшихся такой диеты, наблюдался больший объем серого вещества и меньшая выраженность гиперинтенсивности белого вещества, что является признаком повышенного риска деменции.

Исследователи предполагают, что противовоспалительная диета может уменьшить системное воспаление, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что замедляет развитие деменции. Это подтверждается изменениями в мозге, которые наблюдаются на снимках МРТ.

Противовоспалительные диеты включают овощи, фрукты, продукты из цельного зерна, рыбу и бобы и способствуют уменьшению воспаления в организме.