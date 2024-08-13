Офтальмолог предупредила о заболеваниях глаз после 40 лет

Люди старше 40 лет постепенно начинаются все больше сталкиваться с неприятной неожиданностью — разнообразными заболеваниями глаз. О самых распространенных из них предупредила заведующая отделением офтальмологи и кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

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Среди наиболее частых и опасных заболеваний врач выделила глаукому, катаракту и возрастную дальнозоркость. Определенные деформации хрусталика начинаются уже в 22 года. Обратить этот процесс невозможно в силу возрастных изменений.

— Одно из самых частых — катаракта. Она встречается примерно у 70 процентов людей старше 60 лет. Заболевание связано изменениями строения волокон хрусталика, — объяснила доктор.

Среди молодых людей это заболевание может начать активно развиваться из-за физического повреждения глаза или как врожденный дефект, устранить который можно только путем оперативного вмешательства. Глаукому в свою очередь можно диагностировать по повышенному внутриглазному давлению. Обычно заболевание протекает без явной симптоматики, поэтому офтальмолог настоятельно рекомендовала регулярно посещать врача и своевременно проходить диагностику. Всегда лучше выявлять заболевание на ранних стадиях, чем потом длительно его лечить, передает слова Махкамовой Газета.ru.

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