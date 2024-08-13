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Врач перечислил анализы, которые стоит сдавать регулярно после 45 лет

Людям старше 45 лет следует ежегодно проходить обследования, чтобы предупредить развитие опасных для жизни заболеваний. Об этом врач-терапевт Людмила Саламатина рассказала «Газете.Ru».

Врач перечислил анализы, которые стоит сдавать регулярно после 45 лет
© РИА Новости

«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения, в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», – рассказала терапевт.

Врач рекомендует людям старше 45 лет регулярно проверять:

  • индекс массы тела;
  • артериальное давление;
  • уровень общего холестерина и глюкозы в крови;
  • внутриглазное давление;
  • состояние лёгких (электрокардиография и флюорография);
  • скрининг злокачественных образований (мазок с шейки матки, маммография, осмотр предстательной железы и обследование ЖКТ).

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