Врач перечислил анализы, которые стоит сдавать регулярно после 45 лет

Людям старше 45 лет следует ежегодно проходить обследования, чтобы предупредить развитие опасных для жизни заболеваний. Об этом врач-терапевт Людмила Саламатина рассказала «Газете.Ru».

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«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения, в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», – рассказала терапевт.

Врач рекомендует людям старше 45 лет регулярно проверять:

индекс массы тела;

артериальное давление;

уровень общего холестерина и глюкозы в крови;

внутриглазное давление;

состояние лёгких (электрокардиография и флюорография);

скрининг злокачественных образований (мазок с шейки матки, маммография, осмотр предстательной железы и обследование ЖКТ).

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