Врач перечислил анализы, которые стоит сдавать регулярно после 45 лет
Людям старше 45 лет следует ежегодно проходить обследования, чтобы предупредить развитие опасных для жизни заболеваний. Об этом врач-терапевт Людмила Саламатина рассказала «Газете.Ru».
«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения, в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», – рассказала терапевт.
Врач рекомендует людям старше 45 лет регулярно проверять:
- индекс массы тела;
- артериальное давление;
- уровень общего холестерина и глюкозы в крови;
- внутриглазное давление;
- состояние лёгких (электрокардиография и флюорография);
- скрининг злокачественных образований (мазок с шейки матки, маммография, осмотр предстательной железы и обследование ЖКТ).
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