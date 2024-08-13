Женщинам назвали еще одну опасность лишнего веса

Онколог, доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев предупредил, что лишний вес является одним из факторов, повышающих риск развития рака яичников. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

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Егиев рассказал, что большинство онкологических заболеваний у женщин, включая рак груди и яичников, напрямую зависит активности половых гормонов эстрогенов. Они, в свою очередь, вырабатываются яичниками и надпочечниками и «скапливаются» в жировой ткани.

«Чем больше вес женщины и, соответственно, прослойка жировой ткани, тем выше уровень эстрогенов в организме. А значит, и риски заболеть раком тоже повышаются», — объяснил врач.

Также, по словам Егиева, спровоцировать развитие этого заболевания могут роды после 30-35 лет, ранняя менструация, поздняя менопаузы и частые аборты. Другими существенными факторами риска онколог назвал возраст и наследственность. Он отметил, что чаще всего рак яичников передается по линии матери и выявляется у женщин старше 50 лет.

Ранее одним из главным факторов рака яичников назвали эндометриоз. По данным издания The Sun, это заболевание встречается у каждой десятой женщины.