Первую в мире «быструю» вакцину от аллергии начнут тестировать осенью

Первую в мире вакцину против аллергии на пыльцу березы и некоторые продукты начнут тестировать в России уже в начале осени 2024 года. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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Разработанная отечественными специалистами прививка поможет избавиться от аллергии всего за три-пять инъекций, что сильно уменьшает длительность лечения по сравнению с существующими аналогами. Еще в 2023 году специалисты Института иммунологии совместно с коллегами из Венского медицинского университета заявили о создании этой вакцины. По окончании клинических испытаний ученые начнут внедрять препарат в российские больницы и поликлиники.

— Мы провели картирование аллергена березы, выделив наиболее значимые его участки, которые вошли в состав вакцины. Те фрагменты, которые ответственны за токсичность аллергена, были исключены, что позволило создать гипоаллергенную вакцину, — рассказал замдиректора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский.

По словам специалиста, предыдущие этапы испытания вакцины доказали ее абсолютную безопасность для человека. В отличие от существующих средств, которые только уменьшают симптомы аллергии, новый препарат нацелен на устранение непосредственно первопричин заболевания. Всего ему предстоит пройти четыре этапа клинических исследований, передает «Коммерсантъ».

В начале августа научные организации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России заявили о начале разработки вакцины от онкологии против нескольких видов агрессивных опухолей.