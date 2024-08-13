Опасная инъекция: стоит ли бояться воздуха в шприце

Некоторые считают, что любой случайный пузырёк воздуха в шприце может привести к фатальным последствиям. Так ли это, «Клопс» рассказала врач-терапевт Яна Белоусова.

Часто так пугают зрителей в кино, но это миф, успокоила доктор. Воздушная эмболия — закупорка кровеносного русла — может развиться только при попадании в кровь очень большого объёма воздуха.

«Например, 200-300 мл для взрослого человека и 70 мл для ребёнка. Это порядка двадцати шприцев с воздухом!» — пояснила специалист.

Зачем выпускают воздух из шприца перед уколом

Пузырьки вытесняют, чтобы правильно отмерить дозировку лекарства, а не потому, что они опасны для здоровья. Но что будет, если воздух всё-таки проникнет в кровь?

«Воздух, попавший в мышцу, рассасывается за небольшой промежуток времени. Пациент никаких ощущений от этого не испытывает», — подчеркнула Яна Белоусова.

Воздушная эмболия возникает совсем иначе. Например, сосуды могут захватывать воздух при серьёзных травмах. Кроме того, рискуют дайверы, которые слишком быстро поднимаются из глубины на поверхность воды. А вот инъекция не несёт опасности, заключила доктор.

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