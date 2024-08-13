Как бороться с хронической усталостью

Психиатр-нарколог научно–клинического центра «Профилактика» Дарья Ермолаева рассказала о проверенных способах побороть синдром хронической усталости. Способы победить проблему она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач отметила, что диагностировать синдром хронической усталости достаточно сложно: этот диагноз ставится только после исключения рассеянного склероза, онкологических и инфекционных заболеваний, депрессии, нарушений сна и различных психических нарушений. При этом Ермолаева подчеркнула, что доказанных эффективных методов лечения этого расстройства на сегодняшний день не существует.

Ермолаева объяснила: у людей с синдромом хронической усталости зачастую есть негативные когнитивные установки, такие как «усталость — это нечто негативное и вызывающее отвращение, неизлечимое», которые сопровождаются тревогой, возникающей из-за ожидания обострения симптомов. Из-за этого, по словам психиатра, происходит чрезмерная фиксация внимания на усталости, малоспецифичных симптомах болезни, что провоцирует тревогу и формирует негативно окрашенное мышление.

Одним из способов борьбы с этим синдромом она назвала общеукрепляющую терапию: витаминотерапию, различные варианты физиотерапии, в ряде случаев лечебную физкультуру, психофармакотерапию. Также, по словам психиатра, существует ряд исследований, показавших положительную роль когнитивно-поведенческой психотерапии.

Мозг как бы забывает, как чувствуется усталость в норме, происходит подмена стимулов, и незначительное психоэмоциональное напряжение провоцирует усиление симптомов синдрома хронической усталости. Это закрепляет и подтверждает негативные установки. С помощью когнитивно-поведенческой терапии можно попытаться решить эту проблему Дарья Ермолаева психиатр-нарколог

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