Могут ли «мурашки» по коже быть сигналом к болезни

Образное выражение «мурашки» бегают по коже используют для описания мелких подергиваний кожи. Одна из основных причин их появления — сильные эмоции, которые могут быть как отрицательными, так и положительными.

Ощущения ползающих по коже «мурашек» чаще всего возникают в области тела, где расположено больше нервных окончаний. При этом у каждого человека процесс возбуждения нервной системы индивидуален, чувствительность нервных окончаний и движение нервного импульса воспринимается организмом по-разному, рассказала когнитивно-поведенческий психолог, преподаватель кафедры социологии и политологии пермского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Неверова.

Сами по себе ощущения «мурашек» по коже появляются чаще и усиливаются с возрастом, когда происходят атрофические изменения кожи, подкожно-жировой клетчатки и нервных волокон. Кроме этого, иногда это связывают с прогрессированием некоторых заболеваний нервной системы. К ним относят различные невропатии, частичный парез — снижений силы мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или периферического нерва, сдавление или ущемление нерва.

«В случае тяжелых заболеваний (парезы и параличи) врач-невропатолог назначает лекарственные препараты, под действием которых восстанавливается проведение импульса по нервам. Периодически у больного проверяют, есть ли у него тактильные и другие ощущения. Появление мурашек считается положительной динамикой в восстановлении такого больного», — объяснила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Иногда покалывание и мурашки возникают у человека, когда он отсидел ногу или долго держал руку на весу, и она затекала. После удаления сдавливающего воздействия, участок тела «оживает», восстанавливается кровоток, питание нервных волокон и движение импульса по нервам, так возникает ощущение мурашек. Это переходящее состояние, которое само проходит. Чтобы быстрее избавиться от неприятных ощущений, можно провести легкий точечный массаж, уточнили эксперты пермского политеха.

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