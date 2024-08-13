Нейрохирург рассказал, чем опасна аденома гипофиза

В ряде случаев головная боль, проблемы со зрением, тошнота, сонливость и повышенное давление сигнализируют о развивающихся патологиях. Одна из причин подобных симптомов - аденома гипофиза. Среди ее возможных осложнений значится слепота, эндокринные нарушения и психические расстройства, поэтому пускать ситуацию на самотек нельзя. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

© Вести Подмосковья

Аденома гипофиза - это доброкачественная опухоль, состоящая из железистой ткани. Она медленно растет, провоцируя боль в голове, ухудшение зрения и памяти, сбои цикла у женщин, повышение артериального давления. Чаще всего такой диагноз ставят людям от 20 до 50 лет. По данным источника, аденома гипофиза может оказаться гормонпродуцирующей, то есть вызывать и неврологические, и эндокринологические нарушения, сказывающиеся на гормональном фоне. За такой опухолью должны наблюдать нейрохирург и эндокринолог.

Пациент не всегда понимает, в чем причина его ухудшающегося состояния, поэтому обследуется у разных специалистов: невролога, офтальмолога, гинеколога, ЛОРа… При подозрении на аденому гипофиза нужно пройти МРТ головного мозга и показать результаты нейрохирургу. Можно записаться на МРТ и на консультацию без направления. Врач назначит оценку гормонального фона и полное офтальмологическое обследование.

При подтвержденном диагнозе потребуется терапия. Методы зависят от размера опухоли, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. Небольшую опухоль устраняют лекарствами, крупное новообразование - хирургическим путем. Операцию можно сделать через носовые проходы с применением эндоскопа. Через 12 часов после этого пациенты уже могут ходить и есть, а через 3-5 дней возвращаются домой.