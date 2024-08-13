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Врач раскрыла отличия синдрома хронической усталости от простого переутомления

Синдром хронической усталости — это серьезное заболевание, которое, в отличие от простого переутомления, не проходит после хорошего отдыха, заявила психиатр-нарколог научно-клинического центра «Профилактика» Дарья Ермолаева. Главные признаки этого расстройства она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Врач раскрыла отличия синдрома хронической усталости от простого переутомления
© Lenta.ru

Ермолаева рассказала, что главными критериями синдрома хронической усталости являются:

  • сильная усталость, длящаяся более шести месяцев
  • недомогание после незначительной физической и умственной нагрузки («постнагрузочное истощение»)
  • бессонница
  • нарушения памяти или концентрации внимания («туман в голове»)
  • мышечные боли
  • боль в горле
  • болезненность и увеличение лимфатических узлов
  • головные боли

Также, по словам врача, люди, у которых есть синдром хронической усталости, чаще подвержены вирусным заболеваниям, аллергиям, у них снижены адаптационные механизмы к стрессу, работе и социальной активности.

«В отличие от переутомления, проходящего после хорошего отдыха, длительность синдрома хронической усталости непредсказуема. Известны случаи как многолетнего течения болезни, так и спонтанного исцеления», — рассказала Ермолаева.

При этом, как отметила психиатр, существует мнение, что женщины подвержены данному расстройству больше, чем мужчины.

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Дарья Ермолаева