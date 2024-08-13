Кардиолог объяснил, почему учащается пульс и опасно ли это

Тахикардия – это учащенное сердцебиение, которое может возникать эпизодически или на протяжении длительного времени. В любом из случаев такое состояние требует консультации у кардиолога, поскольку может указывать на серьезные заболевания, подчеркивает кардиолог и терапевт Виталий Баклаков.

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В разговоре с «Доктором Питером» врач отметил, что в своем большинстве в момент приступа тахикардии пациенты не ощущают явного ухудшения самочувствия. Но некоторые жалуются на появление выраженной общей слабости, одышки, снижения артериального давления, головокружения, предобморочно­го состояния и даже обмороков. Такое состояние опасно внезапным летальным исходом.

Такие пациенты должны находиться под постоянным контролем кардиологов, считает врач. Дело в том, что при регулярных приступах тахикардии сердце изнашивается быстрее, что может привести к развитию сердечной недостаточности, которая опять же повышает риск смерти.

О том, что состояние требует консультации у врача, говорит тахикардия с учащением сердцебиения до 140-150 ударов в минуту. Если у пациента часто наблюдается тахикардия, при которой частота сердечных сокращений составляет 90-120 ударов в минуту, это указывает на другие заболевания, не связанные с сердцем.

Это могут быть анемия, заболевания щитовидной железы, воспалительные и острые инфекционные заболевания органов дыхания, ЖКТ, мочевыделительной системы и других систем, обезвоживание, токсические воздействия на организм, тревожность, панические атаки.

Ранее врачи объяснили, как справиться с тахикардией. Также стало известно, что дефицит жидкости ведет к образованию камней в почках.