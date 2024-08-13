Названы самые опасные болезни, протекающие без симптомов
Неинфекционные болезни могут длительное время развиваться незаметно для их обладателя и проявиться только в стадии осложнений. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.
В качестве примера врач привела камни в желчном пузыре или в почках. Они могут долго «зреть», а после проявиться желчной или почечной коликой. При этом на начальном этапе желчнокаменной болезни может беспокоить тошнота, изжога, тяжесть в правом боку, горечь во рту. Также опасны артериальная гипертония и сахарный диабет. Первые признаки диабета – усталость, плохо заживающие раны, жажда.
«Гипертонию кардиологи называют «тихим убийцей» из-за того, что много лет единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его регулярно не измерять, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 млн человек в мире», – отметила специалист.