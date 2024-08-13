Названы самые опасные болезни, протекающие без симптомов

Неинфекционные болезни могут длительное время развиваться незаметно для их обладателя и проявиться только в стадии осложнений. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

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В качестве примера врач привела камни в желчном пузыре или в почках. Они могут долго «зреть», а после проявиться желчной или почечной коликой. При этом на начальном этапе желчнокаменной болезни может беспокоить тошнота, изжога, тяжесть в правом боку, горечь во рту. Также опасны артериальная гипертония и сахарный диабет. Первые признаки диабета – усталость, плохо заживающие раны, жажда.