Назван критический возраст, после наступления которого ухудшается зрение

С возрастом в организме происходят изменения, которые ведут к развитию различныхз заболеваний. Глаза - не исключение, поэтому после 40 лет многие начинают отмечать ухудшение зрения.

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Однако серьезные изменения, которые в последующем вызывают глаукому, катаракту и дальнозоркости, макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии, начинают происходить гораздо раньше – после 22 лет, рассказала в разговоре с «Газетой.ру» офтальмолог Шахло Махкамова. Начиная с этого возраста хрусталик начинает уплотняться в центре, формируя ядро.

С возрастом ядро увеличивается, а с 40 лет хрусталик может начать терять свои функции.

В результате он перестает в должной мере выполнять свои функии - светопроведение, светопреломление, аккомодацию и защиту сетчатки от ультрафиолетовых лучей. В результате это становится причиной возрастной дальнозоркости или пресбиопии.

В более зрелом возрасте – ближе к 60 годам, начинает прогрессировать катаракта. Хрусталик мутнеет и перестает пропускать свет. На нее жалуется примерно 70% людей старше 60 лет.

Еще одна патология, с которой можно столкнуться с возрастом, глаукома. Она развивается из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости. Это вызывает повышение внутриглазного давления и повреждение зрительного нерва.

Выявить глаукому можно только на консультации у офтальмолога, поэтому людям в возрасте нужно регулярно проверять свое зрение, подчеркивает Махкамова.

Болезнью курильщиков можно назвать макулярную дегенерацию. Также она распространена среди светловолосых людей и пациентов старше 75 лет. Болезнь вызвана поражением центральной зоны сетчатки – макулы. Распознать болезнь можно, пройдя тест Амслера, рассказала специалист.

Ранее эксперты признали, что косметика может навредить глазам. Также опасным для глаз назвали пассивное курение.