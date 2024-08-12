В России растет спрос на онлайн-консультации врачей

Спрос на онлайн-консультации врачей за год вырос в 1,5 раза, следует из данных Минздрава. На онлайн-осмотр чаще всего записываются к терапевту, педиатру, психологу и дерматологу. А в первой половине 2024 года вырос спрос еще и на врачей ЛФК и стоматологов.

© Российская Газета

Проректор по научной работе Государственного университета просвещения Дмитрий Куликов пояснил "РГ":

"Телемедицинские консультации - это благо, поскольку они дают возможность пациентам, которые не находятся в крупном медицинском центре с хорошим оснащением и квалифицированными врачами, пообщаться как с отдельным врачом, так и с целым консилиумом. Это важное преимущество. Второе, бывают вопросы, которые требуют минимального вмешательства врача - открыть, закрыть, продлить больничный, чтобы пациенту из дома не выходить, а кому-то и сэкономить время на поход в поликлинику. Телемедицинская консультация такую возможность предоставляет".

Доктора и сами могут советоваться с коллегами по поводу тактики ведения пациента.

"Буквально на днях мир облетела новость, что в Китае проведена операция с использованием роботизированного хирургического телемедицинского комплекса. То есть операция была проведена, когда врач находился в одном месте, а пациент за много километров. Телемедицинские технологии многообразны и очень востребованы. Они облегчают жизнь и врачам, и пациентам. И будут и дальше развиваться", - отмечает Куликов.

Вместе с тем медицина очень консервативна.

"Первый прием пациента должен быть очным, потому что в подавляющем большинстве случаев невозможно поставить диагноз, просто поговорив с пациентом, не проведя контактного физического осмотра и обследования. И только очно поставив диагноз, врач может принять решение, целесообразно или нет дальнейшее ведение пациента в рамках телемедицинских технологий. В каких-то случаях это неприемлемо - в связи с особенностями психики самого пациента или течением конкретного заболевания, а в каких-то - вполне. К примеру, пациент с сахарным диабетом может в рамках терапевтической консультации дистанционно обратиться с вопросом коррекции дозы инсулина на основании результатов ежедневных измерений", - поясняет Куликов.

Хирург Александр Умнов добавляет, что врач может дистанционно посмотреть результаты анализов и инструментальных обследований и дать заключение. Но эта форма все равно не заменит поликлинику и тем более стационары.